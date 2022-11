Adán Augusto rechaza estar en actos anticipados de campaña; defiende estrategia de seguridad

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que esté realizando actos anticipados de campaña de cara al 2024 en el marco de los diálogos que mantiene con los congresos estatales para cabildear la reforma que amplia la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta 2028.

En entrevista en La Paz, Baja California Sur, luego de participar en el foro “La Seguridad Pública en el País”, fue cuestionado por el respaldo del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro, en sus aspiraciones políticas.

“Yo no escuché que Víctor Castro hablara de alguna candidatura” ya que solo “dijo que me respalda en todo momento, pero no habló de candidaturas, este no es un acto de candidaturas, es una conferencia sobre la situación que guarda la seguridad pública en el país y en Baja California Sur”.

Asimismo, defendió la estrategia de seguridad instrumentada por el gobierno federal y dijo que la reforma en materia de la Guardia Nacional y su transferencia a la Sedena busca garantizar la seguridad de los mexicanos y sus bienes, que es una obligación del gobierno, sobre todo en los estados donde hay mayor incidencia delictiva.

Lee también: Deroga Senado leyes del IMSS e ISSSTE que condicionaban acceso a pensión por viudez

El funcionario aseguró que hay una disminución en la tasa de homicidios en todo el país y dijo que hay una estrategia implementada para todos los delitos.

Recordó que la mayoría de los congresos estatales, al igual que el Congreso de la Unión, ya aprobaron la reforma constitucional, por lo que solo hay que esperar la declaratoria para que sea plenamente valida.

Sobre las negociaciones entre la secretaria de Educación del gobierno federal y el director del ISSSTE para tratar el problema de los maestros de Baja California Sur que se conocen como compensados que están en paro, confió en que las próximas habrá un acuerdo.

Lee también: "Están mejor que los supermercados”: AMLO exhorta a la población a comprar en tianguis

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rcr