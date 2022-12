Adán Augusto López y Mario Delgado se reúnen con AMLO en NL

Esta mañana, Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob) y Mario Delgado, líder nacional de Morena, se reúnen con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Monterrey, Nuevo León.

Alrededor de las 09:00 horas, el secretario y el líder nacional de Morena llegaron al hotel Crown Plaza, en donde pernoctó anoche el jefe del Ejecutivo federal.

A su llegada, ambos fueron recibido por un par de integrantes de la Ayudantía Presidencial para que subieran a reunirse con el presidente López Obrador.

El pasado miércoles, el Mandatario federal apoyó la propuesta del senador y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal de llevar a cabo debates entre los aspirantes a la candidatura presidencial en 2024, pero llamó a tener cuidado de que no se les vaya a acusar de actos anticipados de campaña porque, de manera sarcástica, señaló que en el INE “andan muy estrictos”.

“Pues si ellos lo aceptan, sí, no hay por qué negarse que den a conocer sus planteamientos, sólo tener cuidado de que no los vayan a acusar de actos anticipados de campaña, porque pues andan muy estrictos. Si no está prohibido y lo pueden hacer, ejercen su libertad”, dijo en conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, y a pregunta expresa, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob) y aspirante de la candidatura presidencial, aceptó sumarse a estos debates.

“¿Aceptaría sumarse a este debate?”, se le preguntó al secretario en el salón Tesorería.

“Sí, claro”, respondió el miércoles.

Se prevé que este sábado, el jefe del Ejecutivo federal si dirija a supervisar, en compañía del gobernador Samuel García (MC), el acueducto El Cuchillo 2 con el objetivo de que la entidad no vuelva a padecer la escasez de agua como ocurrió este año.

