Acusan a jefe de seguridad del FRENAAA de ser "agitador" de Morena

En redes sociales se mostró un video en el que acusan al jefe de seguridad del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) de ser un “reventador profesional” de Morena y “Criminal Confeso”, pues a través de Twitter se lee: “Este criminal siempre anda armado, es golpeador de Morena”.

EL UNIVERSAL entrevistó a José Antonio Cantú González, jefe de seguridad del plantón, quien desmintió, entre risas, los señalamientos y aseguró que él no es un criminal, ni mucho menos partidario de Morena, ya que es apartidista.

“Yo sólo venía a manifestarme como todos los que estamos aquí, pero había muchos agitadores y lamentablemente la gente de FRENAAA se estaba enganchando, yo comencé a separarlos y evitar conflictos, además de que siempre los he ayudado, por ello, me escogieron de jefe de seguridad”, explica Antonio Cantú.

Sobre lo mencionado en redes sociales, Antonio dijo que no sabe por qué dicen que es un criminal confeso, “yo nunca me he dirigido a ninguno de ellos, si en algún momento confesé que me lo manden porque no lo recuerdo”.

A pregunta expresa sobre los señalamientos de que es un “reventador profesional” de Morena, expresó que él es apartidista y que está ahí por su familia: “Yo no tengo ningún partido, yo vengo por mí y mi familia, no vengo por nadie más, yo conozco lo que es comunismo, pues trabajé de ingeniero en China y vi lo que es el socialismo, a mí me da mucho miedo de que mis hijos crezcan en una sociedad así”.

Además, recalcó que el movimiento FRENAAA está justificado, pues el Presidente se excusa con las cosas del pasado.

“Yo lo que exijo es que si vas a gobernar, es hoy, los problemas no se heredan como dice el Presidente, si ya sabes la situación del país, para eso te postulas, pues si no, no te quejes ni le eches la culpa a los problemas del pasado”, refirió.



