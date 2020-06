Acusaciones de Alfaro, injustas e irrespetuosas a la investidura presidencial: AMLO

Al asegurar que no tiene y no quiere tener pleito con nadie, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que las acusaciones que hizo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, de que el mandatario estaba detrás de las protestas por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, fueron injustas e irrespetuosas de la investidura presidencial, y señaló que “no se pueden lanzar acusaciones a la ligera”.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que no está acostumbrado a “lanzar la piedra y esconder la mano”, porque, indicó, no es hipócrita, e informó que no ha hablado con el gobernador porque no tiene por qué hacerlo “cada quien tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde”.

“No tenemos pleito nosotros con nadie ni queremos tener pleito, me llamó mucho la atención que el haya tratado de culpar al gobierno federal y a mi persona, se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial. No se pueden lanzar esas acusaciones, a la ligera, echarles la culpa a otros de lo que esta uno enfrentando, de los problemas que cotidianamente tiene que enfrentar como gobernante.

"Yo no estoy acostumbrado a lanzar la piedra y esconder la mano, no soy hipócrita. Esto tiene que ver con los conservadores, porque su doctrina de los conservadores es la hipocresía, entonces no creo que ese sea el mejor método de relacionarnos y he dado instituciones paras que no nos metamos en nada”.

- ¿Ha hablado con él?”, se le preguntó.

- “No he hablado, pero no tengo porque hacerlo, cada quien tiene que hacerse responsable de los que le corresponde, nada más la recomendación es no usar la fuerza no actuar de manera autoritaria garantizar las libertades. No debe de ser maltratada la gente, los que protestan, deben tener garantizada la libertad de manifestación”.

El Presidente señaló que el gobierno federal no debe de inmiscuirse porque Jalisco es un estado soberano, y si hay violación de derechos humanos existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en su caso también la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo dije desde la mañana del viernes que tiene que intervenir la CNDH por oficio, y en su caso, la Fiscalía General de la República que es independiente, pero ya no es el tiempo en que desde la Secretearía de Gobernación se les hablaba a los gobernadores para someterlos, eso ya paso, eso tiene que ver con el autoritarismo, eso tiene que ver con los gobiernos anteriores”.

“Cuando el gobernador de Jalisco habla de los sótanos del poder la Ciudad de México me imagine a la licenciada Olga Sánchez como algunos secretarios de Gobernación que no voy a mencionar ya fallecieron, pero la Secretaría de Gobernación en la actualidad es la encargada de defender, de procurar que no se violen derechos humanos, quienes piensan así se quedaron en el almanaque. Este no es un gobierno autoritario, desde que inició la pandemia, hay en el conservadurismo mucho autoritarismo, los conservadores son muy autoritarios y corruptos, hipócritas, entonces aquí es distinto., lo he dicho muchas veces”.

grg