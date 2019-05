Acciones legales contra Lozoya, por Estado de derecho: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, consideró que las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, se lograron porque prevaleció el Estado de derecho y no por una cacería de brujas.



Al término de la presentación de la Iniciativa Spotlight, la funcionaria explicó que el Estado de derecho prevaleció porque el poder Ejecutivo no tuvo injerencia en la decisión de la FGR de proceder en el caso Odebrecht.



"En la cuarta transformación respetamos la autonomía del Fiscal General de la República y de las diversas entidades federativas. Si no empezamos a construir Estado de derecho con las diversas responsabilidades y competencias, y respetarlas, no podemos avanzar", dijo.



Argumentó que la investigación contra el exdirector de Pemex ya se había iniciado desde la anterior administración y este gobierno no la va frenar.



"El propio Raúl Cervantes dijo cuando abandonó la Procuraduría General de la República (ahora FGR) que prácticamente el expediente ya estaba completo. Eso es una buena señal de que el señor fiscal continuó con la investigación y el expediente", indicó Sánchez Cordero.



Este martes, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya por tres delitos: cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero.

