8M: Mensaje sobre racismo de Estefanía Veloz causa confusión en redes; "Ni una pizca de sentido común", critica Diego Fonseca

En el marco del Día Internacional de la mujer , la abogada y activista escribió en su cuenta oficial de Twitter: "Estoy convencida de que las mujeres blancas debemos utilizar nuestro privilegio para que se escuche a las mujeres racializadas esas que desafían al sistema raciclasista".

Texto que causó confusión en la red social y críticas por parte del periodista Diego Fonseca.

"Acá vengo a decirles que 'ustedes no me entienden bien', a no hacerme cargo de lo que realmente pienso y a, jíjole, decirles-sin-decirles que no suelto el privilegio blanco pero que, chale, estoy con ustedes, racializadas". Ni una pizca de sentido común, Ni una", escribió el escritor sobre el mensaje.

"Acá vengo a decirles que 'ustedes no me entienden bien', a no hacerme cargo de lo que realmente pienso y a, jíjole, decirles-sin-decirles que no suelto el privilegio blanco pero que, chale, estoy con ustedes, racializadas". Ni una pizca de sentido común. Ni una. pic.twitter.com/VbGu1imqBX — Diego Fonseca (@DiegoFonsecaDF) March 8, 2023

Fonseca señaló que "si uno reconoce un privilegio producto de la injusticia, debería renunciar a él, en lugar de apelar a la condescencia del mártir salvador, hermanas blancas".

Usuarios en redes también la criticaron por el mensaje, en el que pedía a mujeres blancas que no acapararan el micrófono. "Ayudemos a que suba el discurso. Descolonicémos", escribió en el mensaje que fue borrado tras la polémica.

Tras las críticas la también presentadora de televisión explicó: "Hace rato puse un tuit que se entendió mal, suele pasar en las plataformas. El mensaje es simple, apoyemos a la lucha antirracista en el movimiento feminista.

Estefania Veloz se ha caracterizado por ser activista feminista y colaborar en programas de televisión colaborando en algunos medios de comunicación con Tenoch Huerta, otro actor inmerso en la polémica del debate sobre racismo en México.

