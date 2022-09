En un acto previo a la conmemoración de los ocho años de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, padres y amigos de los estudiantes demandaron nuevamente al gobierno federal la verdad sobre el caso.

Alrededor de las 13:00 horas, sobre la avenida Juárez, empezaron a descender de cinco autobuses los familiares de los jóvenes y estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, quienes se dirigieron al Hemiciclo a Juárez, el cual permanece bardeado.

Don Lorenzo Francisco Gálvez, padre del normalista desaparecido Luis Ángel, manifestó que el general José Rodríguez conoce la pista de los muchachos.

“Aunque él ya está en la cárcel, tiene que decirnos. Él mandaba en el cuartel, estaba asignado al 27 Batallón de Infantería en Iguala, que no diga mentiras [...] dice que la policía y la Marina ya entregaron todo, pero sabe dónde está mi hijo, que diga la verdad”, expresó.

El pasado 21 de septiembre, un juez federal dictó auto de formal prisión contra el general Rodríguez por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Rodríguez Pérez, quien recibió el auto de formal prisión, enfrentará un juicio por su supuesta relación con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, ligado a la desaparición de los normalistas.

En su intervención, doña Hilda Hernández, madre de César Manuel, dijo que el gobierno debe tentarse el corazón para dar a conocer el paradero de los jóvenes.

“Sabemos quiénes fueron los culpables, queremos que busquen la verdad, no nos vamos a negar a algo científico; no nada más por suponer o porque analizan, eso no es una prueba, llevamos ocho años y nos siguen ocultando información.

“Fueron los militares, los marinos, ¿cómo exoneran a los funcionarios? [...] no sabemos nada, no pueden cerrar el caso, jurídicamente tienen a los implicados, pero ¿dónde están los jóvenes?, sabemos que 25 muchachos fueron a dar al 27 Batallón, queremos saber ¿quién se los llevó?”, cuestionó doña Hilda, quien portaba una pancarta con el rostro de su hijo.

Resaltó que este lunes se cumplen ocho años de la desaparición forzada y que ellos desconocían que el gobierno mentía, “es un dolor tan grande y las autoridades dicen que comprenden, pero es mentira, no es posible que sean tan insensibles”.

Isidoro Vicario, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, insistió en que hasta que el informe no esté sustentado de manera científica, la demanda es la presentación con vida de los 43 normalistas.

Los manifestantes gritaron consignas como “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡presentación con vida y castigo a los culpables!”, “¡26 de septiembre no se olvida!”, y en esta ocasión no efectuaron pintas.

Eudocia Baranda, madre de Marcial Pablo, aseguró que fueron los militares los que desaparecieron a sus hijos y aseveró que el gobierno los ha llevado en este tiempo con mentiras.

“El gobierno debe exigirle a sus policías y soldados que nos digan dónde están los muchachos, nosotras como madres no vamos a parar hasta saber la verdad y traerlos a casa […] seguiremos caminando, y aquí seguiremos hasta que nos den una respuesta digna”, consideró.