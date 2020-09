Emiratos Árabes Unidos se vistió de los colores patrios y para celebrar la Independencia de México iluminó con la bandera nacional el rascacielos Burj Khalifa, ubicado en Dubái.

La embajada de los Emiratos Árabes en México publicó fotografías del rascacielos.

“Con motivo del 210 Aniversario de la #Independencia de #México y como gesto del excelente estado que guardan las relaciones entre nuestros países, el #BurjKhalifa se viste con los colores patrios”, escribió la embajada en una de las imágenes donde se ve proyectado en el edificio más alto del mundo el símbolo patrio.

Por su parte, el Twitter oficial del rascacielos compartió un video de la proyección en el que simula el ondear de la bandera, y en el que desea a México “paz y crecimiento”.

نضيء #برج_خليفة بعلم المكسيك في يوم استقلالها متمنين للشعب المكسيكي مزيداً من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up for Mexico's Independence Day, wishing them peace and growth. pic.twitter.com/jJdkRRidBk

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 15, 2020