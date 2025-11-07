Más Información

"Padre Pistolas" afirma que no es misógino y que la verdadera violencia es que Acueducto Solís-León los dejará sin comer

Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Julio César Chávez habla de su relación con el Mayo Zambada: "Es una finísima persona"

Israel quiere dañar la relación con México, acusa embajador de Irán; rechaza presunto atentado contra embajadora israelí

Cae Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a "La Estafa Maestra"

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Kershenobich reporta 99% en compra de medicamentos por 297 mil mdp; apuesta por producir vacunas y biotecnología

Dan de alta a Jazlyn Azuleth e Isaí Santiago, los dos menores afectados por explosión de pipa en Iztapalapa: Secretaría de Salud de CDMX

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

La administración del presidente de Estados Unidos, acudió este viernes al Supremo para que decida si debe o no acatar la orden de un tribunal inferior que exigió que antes de que termine la jornada de hoy garantice los recursos para financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

La exigencia se hace durante el cierre de gobierno que sigue vigente, mientras el Senado continúa sin consensos para un financiamiento temporal.

La fiscal general, Pam Bondi, calificó de "activismo judicial" la decisión de un tribunal de Rhode Island que obliga a la administración a financiar los cupones de alimentos que benefician a 42 millones de estadounidenses antes del fin de semana.

Bondi anunció en su cuenta oficial de X que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una suspensión de emergencia "a pocas horas de que expire el plazo para el cumplimiento de la orden", asegurando que el Ejecutivo no puede cumplir la orden si el Congreso no otorga los fondos suficientes.

