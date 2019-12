Dos personas murieron y una más se encuentra en condición grave tras el tiroteo que se registró esta mañana en la iglesia ciudad de White Settlement, en Texas.

El tiroteo tuvo lugar poco antes de las 10:00 horas (16:00 GMT) en la Iglesia de Cristo, cuando se celebraba el rito de la comunión, señalaron algunos testigos a la televisora CBS 11 news.

En ese momento un desconocido comenzó a disparar contra los fieles, pero fue abatido por uno de los asistentes, quien portaba una arma y la usó en contra del atacante.

La portavoz del hospital MedStar Mobile Healthcare, Macara Trusty, dijo que una persona murió en la iglesia de White Settlement, y la otra falleció cuando la trasladaban al hospital.

Las autoridades no han difundido ninguna hipótesis sobre la posible causa de la balacera.

Trusty dijo que uno de sus supervisores le participó que una de las víctimas fatales fue el agresor, y en entrevista con el canal KTVT de Dallas, Mike Drivdahl, vocero de los bomberos, dijo creer que el agresor estaba entre las tres personas baleadas.

We are shocked and saddened to hear reports of a shooting at a church in White Settlement.

As reports come in, please pray for any victims and their families, this congregation, and the law enforcement officials at the scene. My office will assist in any way needed.

— Texas Attorney General (@TXAG) December 29, 2019