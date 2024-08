El expresidente Donald Trump calificó este miércoles de "farsa" la Convención Nacional Demócrata de Chicago y criticó a los demócratas por supuestamente mencionarle más a él que a la frontera sur de Estados Unidos y a la economía en su programación del escenario principal.

"Mencionaron mi nombre creo que 271 veces. Mencionaron la economía unas 12 veces. No mencionaron la frontera, quizá ninguna. No hablan de la frontera", añadió.

En particular, criticó el discurso del expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle. "¿Vieron a Barack Hussein Obama anoche lanzando pequeños golpes? Estaba atacando a su presidente. Y también Michelle. Siempre dicen: 'Señor, por favor, cíñase a la política, no se ponga personal'. Y sin embargo, ellos están siendo personales toda la noche, estas personas. ¿Todavía tengo que atenerme a la política?", cuestionó. La multitud coreó: "No".