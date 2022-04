Suspenden ejecución de Melissa Lucio en EU; se investigarán sus alegatos de inocencia

El Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas suspendió la ejecución de Melissa Lucio , estadounidense de origen mexicano, para escuchar los alegatos sobre su inocencia.

La Corte "suspendió la ejecución, programada para el 27 de abril", tuiteó Innocence Project, que ha defendido la inocencia de Lucio.

"Finalmente tendrá derecho a demostrar su inocencia en la corte", añadió.

BREAKING NEWS: The Texas Court of Criminal Appeals stayed the April 27 execution of Melissa Lucio for a crime that never occurred. She finally has a chance to prove her innocence in court. #SaveMelissaLucio https://t.co/Z1LmFkAvqG

— The Innocence Project (@innocence) April 25, 2022