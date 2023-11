La noche del domingo, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, salió a saludar a la multitud acompañado de tres mujeres clave en su vida: la vicepresidenta Victoria Villarruel, su novia Fátima Florez y su hermana, Karina Milei.

Ahora que se despejó la duda y Milei es presidente electo, la gran duda es: ¿Quién será la primera dama?

A lo largo de su campaña, la figura clave fue Karina Milei, a quien el economista llama "el jefe". Ella se encargó de la agenda y según reconoció el político, era ella quien tomaba todas las decisiones.

Karina estudió la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Hermana menor de Milei, se volvieron muy unidos con una infancia difícil y un padre violento.

Para Milei, su hermana se volvió su faro y su guía. Asegura que sin ella, nunca habría logrado convertirse en diputado, donde arrancó su carrera política. "Siempre uno debe tener a alguien a quién reportar. En mi caso, yo reporto a mi hermana", decía.

Es ella quien coordina sus charlas y conferencias, su mano derecha y estratega. La que ideó el estilo rockero del candidato que tan bien le funcionó. La gente del círculo de Milei asegura que Karina "es quien tiene la última palabra".

Fátima Florez, la novia de Javier Milei y famosa imitadora de Cristina Kirchner

A lo largo de su campaña, Milei dijo que sería Karina quien asumiría el papel de primera dama. Sin embargo, en diciembre de 2022 apareció en la vida del candidato libertario otra mujer: Fátima Florez. La pareja oficializó su relación en agosto pasado.

Fátima, una actriz conocida por su imitación de la vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a aparecer al lado de Milei en diversos eventos.

"Ay, yo de política no entiendo nada de nada", ha dicho la actriz. "Cuando hago personajes políticos como Cristina, tengo guionistas. En lo de Lanata tenía un guionista, pero si me preguntas a mí, yo, Fátima, no creo que haya que opinar de política. En la política te ensucias", confesó al medio Clarín.

Fátima y Karina aparecieron sonrientes, una al lado de la otra, noche del domingo. Ahora, Fátima podría verse en el papel de primera dama que en algún momento tuvo Cristina Fernández. Si Karina se lo permite.

