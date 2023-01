¿Qué pasa si los congresistas no se ponen de acuerdo sobre quién presidirá la Cámara de Representantes en EU?

La elección del presidente de la Cámara de Representantes, conocido como “speaker”, la tercera figura más importante de la política estadounidense después del presidente y el vicepresidente, sigue atascada, tras una quinta votación fallida que llevó tanto al presidente Joe Biden como al republicano Donald Trump a hablar de “vergüenza”.

El gran favorito para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi es el republicano Kevin McCarthy, pero su elección es bloqueada por un núcleo de unos 20 congresistas del ala más conservadora.

Ese grupo reducido pero intransigente quiere aprovechar la corta mayoría conseguida por el partido en las elecciones de medio mandato de noviembre para imponer sus condiciones.

Sin su apoyo, Kevin McCarthy no puede ser elegido. Requiere una mayoría de 218 votos, pero por el momento no los ha conseguido.

Los ultraconservadores critican a McCarthy no haber negociado con ellos una reforma del reglamento de los debates ni los nombres para liderar los comités del Congreso en la nueva legislatura.

El republicano ha arremetido contra los compañeros que piensan más en “cargos para ellos mismos que en el país”.

Esta situación, sin precedentes en los últimos 100 años, paraliza por completo la institución. Sin presidente de la cámara, los congresistas no pueden prestar juramento y, por lo tanto, aprobar ningún proyecto de ley.

Los republicanos tampoco pueden abrir las numerosas investigaciones que habían prometido contra Joe Biden.

La situación parece divertir a los demócratas, y lo expresan con risas sarcásticas y aplausos en el hemiciclo.

El partido de Joe Biden está unido en torno a la candidatura de Hakeem Jeffries, pero este congresista tampoco tiene suficientes votos para ser elegido.

Se seguirá votando hasta conseguir a un presidente pero puede tardar horas, o semanas, como ocurrió en 1856.

Una cámara hostil pero dividida podría ser pan bendito para Biden, si confirma su intención de postularse nuevamente a la presidencia en 2024, una decisión que se espera que anuncie a principios de este año.

Ni el expreso apoyo del expresidente Trump (2017-2021) ha servido a McCarthy. “Republicanos, no conviertan un gran triunfo en una derrota gigante y vergonzosa”, expresó el exmandatario, quien confió en que McCarthy puede hacer “un gran trabajo” en sustitución de la demócrata Nancy Pelosi al frente de la institución.

También se expresó al respecto el presidente Biden, quien antes de que comenzaran las votaciones de este miércoles calificó de “vergonzoso” el bloqueo de la Cámara Baja por las divisiones entre republicanos y advirtió a los conservadores de que “el resto del mundo los está mirando”.

