Estados Unidos tiene como prioridad la inversión en México para el tema de los refugiados y su integración local. De 2018 a la fecha, a lo largo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha invertido casi 375 millones de dólares para ese rubro en México, aseguró Emily White, coordinadora regional de refugiados del Departamento de Estado.

Esos 375 millones de dólares han sido a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM), del Departamento de Estado, explicó White.

En momentos en que la administración de López Obrador reclama a Estados Unidos ayuda para atender el fenómeno migratorio desde la raíz, señalando que sin eso los flujos migratorios continuarán, White aseguró, en charla con periodistas, incluyendo EL UNIVERSAL, que sólo el año pasado la administración de Joe Biden invirtió “casi 87 millones de dólares aquí en México” para los refugiados.

No sólo en México, dijo. “También hemos invertido mucho en las causas de origen, específicamente en los países centroamericanos. En esta administración hemos comprometido 4 mil millones de dólares para El Salvador, Honduras, Guatemala”.

EU, aseveró, está de acuerdo con el gobierno de México en que la inversión en los países de origen, o de desplazamiento primero, es muy importante. “Por eso sí hemos apoyado programas en esos países”.

En el caso de Colombia, donde hay más de 3 millones de venezolanos viviendo desde hace años, White comentó que PRM y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) “tiene programas enormes para apoyar a los desplazados, apoyar con la integración”. White dejó claro que sin importar quién esté al frente del gobierno en EU, republicano o demócrata, “para cualquier administración hay interés en promover la integración local aquí en México, porque también puede disminuir los flujos que llegan a la frontera estadounidense, pero también es una opción muy duradera. Una solución duradera para las personas en condición de movilidad, que sí hay oportunidades aquí en México”.

Sin embargo, reconoció que la violencia, la inseguridad, las desapariciones de migrantes son problemas que afectan a dicha integración y preocupan a Estados Unidos. Los socios con los que trabaja la coordinación de refugiados de Estados Unidos, como ACNUR, consideran el nivel de seguridad de un lugar para ver dónde es más factible que los refugiados puedan integrarse, detalló.

“En el caso de la integración de personas refugiadas aquí en México, por ejemplo ACNUR [la Agencia de Naciones para los Refugiados] ha hecho un análisis de cuáles son ciudades más o menos seguras, estables, donde la inserción social, laboral sería mejor, más segura. Están operando en cinco ciudades: Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, que sí son ciudades que tienen condiciones de seguridad más estables, que sí ofrecen oportunidades económicas para las personas refugiadas”.

White destacó que, “desde hace muchos años”, al menos cuatro, se ha visto un incremento en la cantidad de solicitudes de refugiados para quedarse en México.

“También es que México ha ofrecido esta oportunidad para la gente, que sí tienen un marco legislativo para apoyar a los refugiados a integrarse en México”.

Consultada por este diario acerca de si ese incremento no tiene que ver más bien con las restricciones migratorias que impone Estados Unidos, señaló que “hemos tenido restricciones fronterizas en Estados Unidos por muchos años. Incluso antes del Título 42 había muchas personas buscando refugio en México y después del Título 42 sigue el interés de buscar asilo aquí en México”.

Reconoció, no obstante, que los migrantes están evaluando sus opciones, si pueden llegar a Estados Unidos de forma irregular en estos momentos. “Creo que es difícil decir que hay una política específica en Estados Unidos que ha cambiado la perspectiva de personas en movilidad. Por lo menos en los últimos años hemos visto muchos cambios en la frontera en Estados Unidos, pero con un interés sostenido de las personas para quedarse aquí. Me imagino que para la gente hay los que ven la situación en EU, están pensando cómo pueden llegar, pero al mismo tiempo, reflexionando cuáles oportunidades ofrece México. La funcionaria admitió, a la vez, que ningún país puede enfrentar el fenómeno migratorio solo. Y que Estados Unidos no puede hacerlo sólo con México. Es un reto de toda la región”.

Sobre si México está preparado para tener tantos migrantes como están llegando, White dijo que “por toda la región, los flujos son enormes. Hay más de 20 millones de personas desplazadas en las Américas. No hay ningún país que esté completamente listo para atender esos flujos. Es por eso que tener una coordinación entre países, con socios, con sociedad civil, organismos internacionales, es vital. No es algo que México o Estados Unidos o Colombia pueda hacer solo. Tenemos que coordinar los esfuerzos para entender las tendencias y pensar en las soluciones”.