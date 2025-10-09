Berlín.- La Policía de Düsseldorf, en el oeste de Alemania, disparó este jueves en el centro de la ciudad a un hombre que, según testigos, estaba armado, confirmó un portavoz.

Los hechos sucedieron sobre las 15.30 hora local (13.30 GMT), cuando la Policía fue alertada por medio de llamadas de la presencia de un hombre que, según quienes dieron la voz de alarma, estaba armado.

Los agentes acudieron y poco después hicieron uso de su arma reglamentaria, dijo el portavoz, según el cual el individuo ha sido trasladado al hospital.

Según el tabloide 'Bild', los hechos sucedieron delante de un restaurante de comida rápida en una céntrica calle comercial, donde un hombre empezó a agitar en el aire lo que parecía un arma de fuego.

Cuando se negó a bajarla, los policías le dispararon, de acuerdo con este medio.

mcc