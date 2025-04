La Haya. Un puñado de obras de arte, incluida una serigrafía de Andy Warhol, desaparecidas el año pasado en Países Bajos acabaron “probablemente” por error en la basura, junto a “desechos voluminosos”, cuando se estaba realizando una reorganización administrativa y una remodelación de un ayuntamiento del sur de país, y no se espera que puedan ser recuperadas.

Una investigación independiente encargada por el municipio de Maashorst, en el sur de Países Bajos, concluyó que las obras, incluida una serigrafía de la princesa Beatriz del artista plástico Andy Warhol, fueron “probablemente tiradas accidentalmente junto con desechos voluminosos” durante la reorganización territorial de los municipios de Uden y Landerd, que se fusionaron como municipio de Maashorst, en Brabante del Norte, en enero de 2022.

“No se espera que las obras de arte sean recuperadas. El concejo municipal lamenta esta situación profundamente (…) y asume toda la responsabilidad.”, agregó este jueves el ayuntamiento, en un comunicado, en el que subraya que el informe se le entregó a mediados de mes, pero no lo hará público para proteger la privacidad de las personas entrevistadas.

La agencia investigadora BING (Oficina de Integridad de los Municipios Neerlandeses) señaló varios fallos graves en la gestión y conservación del patrimonio municipal de Uden, que llevaron a que las obras de arte se desecharan por error a finales del año pasado.

“La propiedad de las obras no estaba bien definida, no existía ninguna política ni procedimientos establecidos en relación con la renovación y no se actuó con la rapidez necesaria cuando se descubrió la desaparición de las obras. Tampoco había directrices para el registro, almacenamiento, conservación y seguridad de las obras”, explicó.

El concejo ha prometido que el municipio empezará a implementar lo antes posible unas medidas concretas sugeridas por BING para “evitar que vuelva a ocurrir” un incidente similar, lo que incluye una tasación de las obras de arte actualmente en posesión del municipio, así como el establecimiento de procedimientos y directrices adecuados para garantizar un buen registro y un almacenamiento, seguridad y transporte cuidadosos.

