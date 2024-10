واشنطن بوست: نتنياهو يبلغ الولايات المتحدة أن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية، بحسب مسؤولين

Netanyahu tells U.S. that Israel will strike Iranian military, not nuclear or oil, targets, officials say https://t.co/6xkErlx5ez