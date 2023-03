Nayib Bukele compara la destrucción de tumbas de pandilleros en El Salvador con la "desnazificación"

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, subió a su cuenta de Twitter un encendido discurso donde defendió una de sus medidas más polémicas, la destrucción de tumbas de pandilleros, y justificó su decisión comparándola con la desnazificación de Alemania.

El polémico mandatario, cuya vigorosa e indiscriminada lucha contra el crimen organizado de las “maras” despertó críticas internacionales, recurrió así al ejemplo alemán para defender la orden en vigor desde noviembre.



Why did we destroy the tombstones on the graves of gang members? pic.twitter.com/DUHUFKACK8

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 3, 2023