Modelo y francotiradora brasileña muere durante bombardeo en Ucrania

Sao Paulo.- La francotiradora brasileña Thalita do Valle, de 39 años, murió en combate durante un bombardeo en la guerra en Ucrania, donde integraba las filas de la Legión Internacional como voluntaria, según confirmaron sus familiares.

Do Valle falleció junto al también brasileño Douglas Búrigo en la ciudad ucraniana Kharkiv el pasado 30 de junio después de que el bunker en el que se encontraban sufriera un incendio tras ser alcanzado por un bombardeo, explicó su hermano, Théo Rodrigo Vieira, en declaraciones recogidas por medios locales.

"Era una heroína y su vocación era salvar vidas, participando en misiones humanitarias", contó Viera al portal de noticias UOL.

Modelo y actriz en su juventud, Do Valle era socorrista y había participado en una misión contra el Estado Islámico en la región del Kurdistán Iraquí, la cual llegó a narrar en sus redes sociales y su canal de Youtube.

Allí recibió entrenamiento para convertirse en francotiradora de elite e integrar los "peshmerga", como se conocen las fuerzas armadas kurdas que lucharon contra el Estado Islámico.