El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, prometió venganza por los ataques israelíes en un mensaje grabado a la nación, emitido mientras los misiles iraníes volaban hacia Israel.

Khamenei afirmó que el ejército iraní estaba preparado para contraatacar.

"No piensen que con solo los ataques se acabó. No. Empezaron el trabajo y empezaron la guerra. No les permitiremos escapar sanos y salvos de este gran crimen que cometieron", dijo.

