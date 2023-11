El periodista Juan Luis González, autor del libro El loco: La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, afirma a EL UNIVERSAL que “la inestabilidad emocional de Milei genera una gran preocupación, a cinco días de la elección presidencial”.

Agrega que el candidato de La Libertad Avanza “podría empeorar las crisis que vive Argentina”.

En el plano regional, en América Latina indica que “más allá de los gobiernos de turno, los Estados siguen funcionando y Argentina es un país importante para la región”. Por ello, no considera que habría grandes cambios en política exterior si Milei gana la presidencia. Excepto por dos cosas: “En el debate mencionó esta idea de romper relaciones con China y Brasil”. Eso cambiaría el esquema argentino.

Además, más allá de Milei, el escritor advierte que esta “nueva derecha como fenómeno llegó para quedarse. Puede haber otros Mileis que no sean Milei, el mileisismo sin Milei, esa es una interrogante”.

Considerando el título, ¿dirías que el libro surge por una preocupación por la salud mental del candidato Javier Milei y esta posibilidad que gane la presidencia argentina?

—Surge de una curiosidad periodística por seguir a Milei desde hace más de dos años. Notaba que había un movimiento importante gestándose, que la nueva derecha había llegado a Argentina y había llegado con fuerza. El libro lo empiezo a hacer antes de enterarme a fondo de toda esta cosa tan impresionante de la vida de Milei.

Después sí, si me pones, ¿cuál es tu preocupación a cinco días de la elección y la gran preocupación que me genera un eventual gobierno de Milei? Es esa, es la inestabilidad emocional que tiene el candidato.

De lo que narras, esta comunicación con mediums y la relación con los perros, ¿qué es lo que más te impacta de todo el entorno del candidato?

—Todo eso es claramente muy impresionante. Es una persona que está convencida de que entre otras cosas, que los perros saben de política y economía, y sobre todo, un perro muerto, que falleció hace muchos años. Lo que más me impresionó es cómo metiéndome tan a fondo en la vida de Milei, estudiando cada capítulo de su biografía, de su infancia tan terrible, donde tenía un padre muy violento que lo golpeaba y una madre que era cruel, y bullying en el colegio, falta de amigo y de pareja, etcétera, lo que más me impresiona es cómo termino cambiando mi acercamiento a Milei, termino empatizando un poco con Milei.

Desde el prólogo cuestionas ¿qué pasa si en un país inestable aparece un líder inestable?, ¿podría empeorar las crisis de Argentina?

—Total, es una de las grandes preocupaciones, que la inestabilidad de Milei solamente puede retroalimentarse con la inestabilidad del país, la soledad de Milei con la soledad del poder, la locura mesiánica de Milei, que piensa que Dios le habla y lo eligió con la dinámica del poder argentino. En el debate a Milei lo sacaron de eje, está complicado si eso ocurre, imagínate la dinámica del poder en un país tan complejo y en una situación tan difícil como Argentina.

Considerando las crisis en Argentina, ¿por qué Milei es tan popular y sobre todo con los jóvenes?

—Son un montón de factores. La nueva derecha está creciendo en el mundo por varias razones, sobre todo porque cada vez está peor el capitalismo. Hay un debate en Argentina si se derechizó la sociedad, creo que no, pero está creciendo la lógica del individualismo.

Con los pibes, lo que más conecta es la rebeldía de Milei. A Milei se le vota porque genera esperanza y logra ofrecer la expectativa utópica de un mundo mejor. Si yo te digo que hay un candidato que dice: revolución, que da la vida por lo que cree y que hay que quemar un banco, me dirías que te estoy hablando del Che Guevara y no, te estoy hablando de Milei, ese combo conecta.

¿Milei lidera una nueva derecha o simplemente un movimiento que supo aprovechar estas crisis?, ¿es una derecha genuina, con propuestas?

—Esa derecha es muy nueva, tiene unos cortes distintos a la tradicional, la votan los sectores trabajadores, los sectores populares que históricamente votaban al peronismo (...) Hay que ver cómo sigue Milei en el futuro. Me cuesta imaginarlo sin que no gane las elecciones como un líder político en la resistencia.

Viendo que el fin de semana lo sacaron de quicio en el debate, ¿crees que Milei tenga posibilidades reales de ganar el domingo?

—Posibilidades, sí. Vamos en camino a una elección bastante reñida.

En el plano internacional, Milei obtuvo el apoyo de varios expresidentes: Vicente Fox, Felipe Calderón. El mandatario mexicano López Obrador lo tachó de “facho conservador”. ¿Dirías que si Milei ganara, Argentina se quedaría sin aliados en la región, en Latinoamérica?

—No creo, la dinámica sigue y el país sigue. Más allá de los gobiernos de turno, los Estados siguen funcionando y Argentina es un país importante en varios sentidos para la región, y además, los expresidentes que mencionas, se nota cómo le ha sumado la llegada de Macri a La Libertad Avanza. Sí entraríamos en un lugar muy complejo. En el debate, Milei volvió a mencionar su idea de romper relaciones comerciales con Brasil y China.

En este sentido, Milei, ¿no convertiría a Argentina en un paria internacional?

—Tiendo a pensar que no... por la lógica de la dinámica del poder. Dejo una mínima puerta abierta a que Milei es un tipo muy inestable, es un terreno de lo desconocido.

¿Milei es un personaje que llegó para quedarse, puede seguir en la política, independientemente de lo que pase el domingo?

—Me dan dudas. La nueva derecha llegó para quedarse. Puede haber otros Mileis que no sean Milei. El mileisismo sin Milei es una interrogante. Para Milei la política tiene una cosa de plano personal y místico. Está convencido de que habla con Dios y le dijo que está destinando a ser presidente en 2023. En caso de no serlo, va a tener una crisis personal y de fe importante. Él no es político, es malo haciendo política.

Mencionas algunos pactos que hizo con personas que no estarían dentro de su círculo, ¿Milei tiene una ideología o es más un producto mediático?

—La tiene. Está muy convencido de sus ideas. Él es tan talibán con lo que piensa que con el mercado te explica absolutamente todo, hasta cosas tan insólitas como el mercado de órganos, mercado de niños. Si es un producto, es uno del momento, histórico, de la sociedad y del espíritu de los tiempos.

