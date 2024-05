José Raúl Mulino, delfín del ex gobernante Ricardo Martinelli, fue proclamado oficialmente este jueves como el presidente electo de Panamá tras ganar las elecciones del pasado 5 de mayo con el 34,2 % de los votos.

La Junta Nacional de Escrutinio oficializó a Mulino como nuevo mandatario electo para el período 2024-2029 durante un acto en un gran centro de convenciones de Ciudad de Panamá. Sin embargo, asumirá el cargo el próximo 1 de julio, tras un proceso escalonado de transición que iniciará el 3 de junio con el presidente saliente, Laurentino Cortizo.

Mulino, un exministro de 64 años, ganó la Presidencia en las elecciones del pasado domingo después de sustituir 'in extremis' como candidato presidencial de la alianza de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza a Martinelli, inhabilitado políticamente por la condena a más de 10 años de prisión por lavado de dinero que le llevó a asilarse en febrero pasado en la embajada de Nicaragua en Panamá.

Recibo esta acta de proclamación como Presidente de Panamá con inmensa gratitud y con absoluto compromiso. pic.twitter.com/hHngS3OUTc — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) May 10, 2024

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, prometió este jueves deportar a los migrantes que ingresen al país a través de la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en su marcha hacia Estados Unidos.

"Para terminar la Odisea del Darién, que no tiene razón de ser (...), iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí", dijo Mulino durante un discurso en el acto en que la Junta Nacional de Escrutinio lo proclamó formalmente como próximo presidente para el periodo 2024-2029.

Mulino había anunciado el 16 de abril, en una caminata de campaña, su intención de "cerrar" el Darién, la frontera selvática de 266 km de longitud y 575 mil hectáreas de superficie, que se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos.

Más de 520 mil personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron en 2023 la inhóspita selva, lo que ha obligado al gobierno panameño a destinar recursos para asistirlos. En el primer trimestre de año hicieron la travesía más de 110 mil personas, según cifras oficiales.

"Para que sepan los de allá [en naciones de Sudamérica] y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen", añadió Mulino, abogado derechista de 64 años.

"Nuestro Darién no es una ruta de tránsito, no señor, esa es nuestra frontera", agregó Mulino, quien sustituyó como candidato al inhabilitado ex mandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), a cuya popularidad debe su triunfo en las elecciones del domingo.

