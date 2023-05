Miami. Empresas sin fines de lucro, asociadas con la Inteligencia Artificial (IA), expertos e instituciones han advertido del doble filo que representa esta tecnología: por un lado, la posibilidad de un “cierre masivo de puestos de trabajo”; por el otro, la apertura de “nuevas especialidades que hoy no existen”.

Temer a lo desconocido es una de las manifestaciones más antiguas y normales del ser humano, coinciden un sinnúmero de psicólogos. Pero como alguna vez escribió Mladen Dordevic, director cinematográfico de origen serbio, “el miedo a lo desconocido siempre será dominado por el deseo humano hacia la exploración”.

Estas dos condiciones, el miedo y el deseo de explorar, pueden perfectamente explicar el momento en que la ciencia relacionada con la IA se encuentra hoy.

Leer también: Cuánto le falta a China para superar a EU en el maratón por la Inteligencia Artificial

La fundación sin fines de lucro Future of Life Institute, con sede en Massachusetts, Estados Unidos, aludió al miedo más grande que representa la IA: la posibilidad de que pueda programarse erróneamente y traer muy serios riesgos para las sociedades. Por ejemplo, que la sustitución de seres humanos por máquinas en los diversos trabajos sea tan masiva y rápida que se cree un caos mundial. “Un caos de rebelión social, de hambre, de enfermedades y posiblemente guerras”, de acuerdo con ellos. Future of Life Institute agrupa a muy importantes expertos en diversas especialidades tecnológicas, entre los que destacan Elon Musk de Spacex; Steve Wozniak de Apple; Emad Mostaque de Stability AI, e investigadores de DeepMind, entre otros muchos

“Las empresas han comenzado ya a apoyarse en la inteligencia artificial en diversas áreas, como recursos humanos, industria automotriz, todo lo que tiene que ver con automatización de espacios como bodegas o casas, en la salud también”, subraya Gabriel Corvera, ingeniero, programador y experto en sistemas computacionales, a EL UNIVERSAL. “El miedo principal es el cierre masivo de puestos de trabajo en todo el mundo. Pero debemos estar conscientes que también se abrirán nuevas especialidades que hoy no existen”, afirma el especial a este medio.

Las áreas de mayor riesgo

De acuerdo con el portal iPro, especializado en temas de IA, los puestos de trabajo más inmediatos para ser reemplazados total o parcialmente por máquinas inteligentes son: cajeros en general (bancos, supermercados, tiendas, etc); servicios de atención al clientes, contadores y administradores, recepcionistas, jefes de inventario, choferes de servicio público y privado; empleados postales, agentes de viaje, aseguradores, asesores financieros y operadores en líneas de montaje, entre otros.Además, miles de personas más se verán afectadas por la IA; profesionales tendrán que actualizarse y adaptarse o ser despedidos. De acuerdo con informe de Brookings Institution, 25% de empleos en EU sufrirán el impacto de la llegada de la IA. Algunos ya lo están padeciendo.El documento asegura que al menos 36 millones de estadounidenses con cargos y actividades con posibilidad de ser automatizados corren el riesgo de ser parcial o totalmente suplidos. Las expectativas más pesimistas, como la de Goldman Sachs, señalan que alrededor de 300 millones de estadounidenses se quedarán sin empleo a causa de la IA. “Esa proyección no opera, aun cuando su visión se ubique y quizá aquí [en EU] ya haya 600 empleados y sólo fueran 50%”, dice en tono de broma Corvera; “repito, con el paso de los años irán creándose nuevas especialidades en las universidades que tendrán gran demanda en las sociedades; no debemos alarmarnos, en todo caso, hay que actualizarnos profesionalmente.

¿Desorden mundial?“

La transformación no es algo nuevo (...) va de la mano con el ser humano y su evolución”, señala el experto. “Lo que sucede es que antes era mucho más lenta comparada con lo que tenemos. Nuestros abuelos trabajaron casi toda su vida bajo las mismas premisas y protocolos, que casi no cambiaban y nuestros padres también; estoy hablando del siglo XX. Lo que vemos hoy es que esos mismos cambios y avances se están dando mucho más rápido y por eso están pidiendo una tregua quienes tienen en sus manos lo más avanzado como la inteligencia artificial”, dice Corvera. Los expertos están tratando de evitar que se les salga de sus manos y salga todo mal. “Eso traería pérdidas, retroceso y desorden mundial”.

En la actualidad ya existen, por ejemplo, programas de radio y segmentos de televisión conducidos por ‘personalidades’ creadas por la AI; no se diga en redes, donde abundan millones ya de imágenes de todo tipo creadas por los internautas. La AI ya está presente en áreas profesionales de Diseño, Artes, Literatura, ingenierías, Arquitectura, Programación, Distribución, Investigación, Salud, entre muchas otras.

Leer también: Apple prohíbe a sus trabajadores usar chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT

Millones de seguidores del buen cine de ciencia ficción se han maravillados a través de excelentes producciones donde la AI juega un papel preponderante, desde ‘2001, Odisea del Espacio’ de 1968 hasta ‘I’m Mother’ de 2019; pasando por una gran variedad temática, como Autómata de 2014, Mundo Oeste de 1973, Wall-e de 2008, A.I. de 2001, Upgrade de 2017, Her en 2013, ExMachina de 2015 y los super clásicos Matrix, Allien y Terminator y sus sagas entre varias otras.

Los ejes de las historias son diversos ángulos de cómo se venía percibiendo que llegaría la AI a la humanidad, algunos ya están presentes, otros quizá se queden al margen de la ciencia ficción y unos más seguirán llegando, maravillando y amenazando a las diversas sociedades del siglo 21 y los que sigan.

Detengan la IA

Future of Life Institute también advierte que toda investigación sobre el tema debe detenerse, por lo que escribió y difundió una carta dirigida al gobierno estadounidense, a las empresas involucradas en este sector y al mundo entero. “Debe pausarse de manera inmediata, al menos por unos seis meses las pruebas y alimentadores de la Inteligencia Artificial más potentes, como el GPT-4”. alertó la institución.GPT-4 tiene que ver con la ya muy conocida aplicación ChatGPT, pero en su versión más poderosa. Los firmantes del instituto, que suman alrededor de mil, agregan en la carta que “la pausa debe poder ser verificada y pública”; pide a los gobiernos de los países desarrollados que si no se pausa, intervengan de inmediato en las empresas para detenerla. “Podría ser el argumento de una película de ciencia ficción, pero desafortunadamente no lo es”, declara Corvera; sin embargo, “cuando internet comenzó a expandirse comercialmente hubo miedo por la falta de controles y protocolos para su uso, pero poco a poco se ha ido ejerciendo más y más control. Y la inteligencia artificial ha ido de la mano de internet, todos los días desde hace un par de décadas convivimos con ella [con la IA]”.