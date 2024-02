Bruselas.— Al no condenar la agresión armada de Moscú a Ucrania, el gobierno de México coloca en peligro a la democracia, afirman integrantes de la oposición rusa.

Entrevistados por EL UNIVERSAL, los seguidores del legado de Alexei Navalny, activista ruso anticorrupción que murió el viernes pasado en custodia en circunstancias misteriosas, sostienen que el principio de neutralidad es insostenible cuando se violan los principios básicos de convivencia entre las naciones, como es el respeto a la integridad territorial. Por muy lejos que una nación se encuentre de la zona de conflicto, dicen, se equivoca si piensa que el presidente ruso Vladimir Putin se detendrá en la frontera ucraniana si resulta victorioso.

“El mundo es un gran rompecabezas del que todos somos parte, por lo que debemos entender que cuando hay guerra en Ucrania afecta a todos, incluso a los países que están muy lejos de Ucrania”, afirma Evgenia Kara-Murza, esposa del preso político Vladimir Kara-Murza.

“No importa en qué continente te encuentres, no importa qué poco sepas de la vida de los países en donde la agresión y la opresión tienen lugar, debes entender que si queremos que triunfe la democracia debemos responder a las violaciones de derechos humanos en cualquier lugar”.

A pregunta de este periodista sobre “¿cuáles son las consecuencias de no tomar partido ante la guerra de Ucrania como es el caso de México?”, respondió: “Significa que la democracia fracasará globalmente y crecerá el número de dictaduras, así como el número de países que viven bajo represión”.

Vladimir Milov, vicepresidente de la Fundación Rusia Libre, exviceministro de Energía ruso, coincide y dice que “algunos de mis colegas residen en México y la percepción general que existe allá es que está muy lejos. Pretendemos mejorar el limitado entendimiento de lo que está ocurriendo (...) Muchas personas en Latinoamérica piensan que este es sólo otro conflicto fronterizo, pero no es así, es una guerra existencial relacionada con el orden internacional (...) Esta no es otra guerra más. Si a Putin le permiten alcanzar sus objetivos seguirá adelante. La gente sensata entiende que Ucrania no es el punto, irá más allá si se le permite arrebatar tierra por la fuerza”.

Los opositores al régimen de Putin rindieron testimonio ayer ante miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo; hablaron sobre las condiciones inhumanas de detención de Navalny y su posterior muerte. Debatieron la situación de los presos políticos y el contexto de represión interna de cara a las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo.

En conversación con este medio, Evgenia Kara-Murza, quien teme por la vida de su marido condenado a 25 años de cárcel por difundir “información falsa” sobre las fuerzas armadas antes del conflicto en Ucrania, dijo que “el rostro de la lucha a favor de la democracia es cada vez más feminista en todo el mundo, está el caso de Svetlana Tijanóvskaya en Bielorrusia o Yulia Navalnaya [viuda de Navalny], quien ahora continuará con su legado y trabajo (...) Vemos a mujeres luchando en todas partes por la democracia cuando sus seres queridos no pueden hacerlo porque han sido asesinados o están tras las rejas. Y eso es una señal de que no puedes erradicar el deseo por la libertad y de respeto a los derechos humanos, porque cuando un guerrero cae habrá otro que se levanta (...) mando a las mujeres en América Latina un mensaje de apoyo y solidaridad. Estoy con ellas en su lucha”.

Vladimir Milov, quien trabajó durante seis años para el gobierno ruso y convivió con Navalny durante 16 años, dijo que se busca el acercamiento con los gobiernos en América Latina, Asia y África en apoyo a la causa prodemocrática en Rusia. “Pero muchos tienen sus propios asuntos con las democracias Occidentales, por lo que se reservan a tomar acciones contra regímenes autoritarios; aunque vemos potencial, porque en los países democráticos el pueblo tiene voz en la política y los obliga a ser más responsables”.

Los activistas describieron a Navalny como una persona normal, sencilla y popular. Su muerte, precisaron, supone una “pérdida devastadora” para el movimiento democrático ruso, al tratarse de un “feroz guerrero”, “uno de los mejores”. Insistieron en que el mundo libre está obligado a reaccionar con firmeza ante lo que llaman asesinato de Navalny. Pidieron a los miembros del Europarlamento no reconocer a Putin como legítimo presidente tras los comicios de marzo, solidarizarse con los más de 700 presos políticos y apoyar a periodistas, activistas y abogados.