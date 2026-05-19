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El gobierno de anunció el martes una reducción de sus brigadas estacionadas en Europa, tras indicar a principios de mayo que disminuirá el número de soldados desplegados en Alemania.

El anuncio se produce en un contexto de presión constante por parte del presidente para que sus aliados europeos gasten más con el fin de garantizar su propia defensa.

"El Pentágono redujo el número total de Brigadas de Combate (BCT, por sus siglas en inglés) asignadas a Europa de cuatro a tres", señaló en un comunicado. Una BCT está compuesta por entre cuatro mil y cuatro mil 700 efectivos, según un informe del Congreso.

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El comunicado dice que la reducción provocó un "retraso temporal" en el despliegue de tropas estadounidenses en Polonia.

El anuncio fue precedido más temprano por declaraciones del vicepresidente JD Vance, quien aseguró que un despliegue planeado de cuatro mil tropas a Polonia se había retrasado, no cancelado.

"El Departamento (de Defensa) determinará la disposición final de estas y otras fuerzas estadounidenses en Europa, sobre la base de un análisis adicional de los requisitos estratégicos y operacionales de Estados Unidos, así como de la propia habilidad de nuestros aliados para contribuir en la defensa de Europa", dijo el Pentágono en un comunicado.

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La reducción de equipos de combate de brigada es la culminación de semanas de expectativa sobre la reducción de las fuerzas estadounidenses en el continente, y de la insistencia de Washington de que sus aliados en Europa inviertan más en su propia defensa.

Trump ha parecido determinado en castigar a sus aliados que no han apoyado la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán, ni contribuido en la creación de una fuerza de paz en el crucial estrecho de Ormuz.

El Pentágono anunció a principios de mayo que Washington retiraría cinco mil soldados de Alemania.

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