Chicago.— Tim Walz se convirtió anoche en el candidato vicepresidencial demócrata, tras aceptar la nominación del partido, en la tercera noche de una convención centrada en la migración y en recordar el asalto al Capitolio.

Walz fue presentado como el estadounidense común, uno que fue maestro, entrenador, que sirvió en la Guardia Nacional. “Es el honor de mi vida aceptar su nominación como vicepresidente de Estados Unidos. Por una simple razón: Amamos a este país”, dijo.

Walz subrayó el valor de la unidad y de cuidarse uno al otro. “Todos pertenecen y todos tienen la responsabilidad de contribuir.

Nunca subestimen el poder de un maestro de escuela pública”, advirtió, al hablar de cómo ganó un escaño en el Congreso y luego la gubernatura de Minnesota.

“Esta es una elección sobre la libertad”, dijo. “Cuando los demócratas hablamos de libertad, nos referimos al derecho a mejorar las vidas de las personas, su derecho a tomar decisiones, el derecho de sus hijos a ir a la escuela. Creo en la Segunda Enmienda —sobre el derecho a portar armas—, pero nuestra primera responsabilidad es mantener seguros a nuestros hijos”.

Walz criticó al candidato presidencial republicano Donald Trump y al candidato vicepresidencial, J.D. Vance. “Su proyecto 2025 haría las cosas más difíciles”, alertó. “Es una agenda que nadie pidió, excepto los más ricos. Es una agenda que no hace nada por nuestros vecinos en necesidad. Está mal y es peligroso”.

Por eso, aseguró, “no vamos a retroceder. Tenemos algo mejor que ofrecer al pueblo estadounidense”.

Walz defendió a la nominada presidencial demócrata como una mujer que está con los derechos de los estadounidenses. “Kamala Harris es dura, tiene experiencia y está lista”. Y concluyó con una frase de Harris: “Cuando peleamos, ganamos”.

El expresidente estadounidense Bill Clinton y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, agradecieron al presidente Joe Biden por su gestión, y subrayaron que Kamala Harris “está lista”.

Clinton resaltó las diferencias entre Harris y el candidato presidencial republicano. “Harris es la única candidata en esta carrera que tiene la visión, la experiencia, el temperamento, la voluntad, y sí, la pura alegría, de hacer algo”. En cambio, dijo, Trump “casi siempre habla de sí mismo. Así que, la próxima vez que le oigan, no cuenten las mentiras, cuenten los “yos”. Es como los tenores que se estrenan antes de salir al escenario, como yo, diciendo: ‘yo, yo, yo, yo’. Cuando Kamala Harris sea presidenta, cada día empezará con tú, tú, tú, tú”.

No fue Trump el único en recibir ataques. Oprah Winfrey se lanzó directo contra el candidato vicepresidencial J.D. Vance por criticar a las mujeres que no tienen hijos. “Cuando hay un incendio, no preguntas la religión o raza de las víctimas. Tampoco importa si son ‘mujeres de gatos, sin hijos. Piensas en cómo rescatarlas”. Defendió el Estados Unidos de las oportunidades, donde, pronosticó, “pronto enseñaremos a nuestros hijos sobre a niña, hija de padre jamaiquino, de madre de India, hija de inmigrantes, ¡de inmigrantes!, que se convirtió en la presidenta 47 de EU”. Llamó a independientes e indecisos a votar. “La decencia y el respeto están en juego. Y es Harris quien nos dará decencia y respeto. Elijamos el sentido común sobre el sinsentido. Elijamos la verdad, el honor, y la alegría. Elijamos la libertad. Eso es lo mejor de EU”.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, fue directo contra Trump y Vance. “La opción no puede ser más clara. Trump habla de la ley y el orden como si él no fuera un criminal convicto. Y mejor ni hablemos de su compañero de fórmula... al menos Mike Pence era educado. JD Vance cree que si uno no vive como él quiere, uno no cuenta. Es alguien que dijo que si usted no tiene hijos, uno no tiene futuro con EU. No tienen un compromiso físico con el país. Déjenme decir algo. En Afganistán había mujeres y sin hijos. Y maldita sea si tenían un compromiso físico con el país”.

En cambio, dijo, “creo en una política que ofrece Kamala Harris y Tim Walz, una que nos hace sentir mejor, que entraña alegría. Ellos nos ofrecen un mejor mañana. Es lo que elegiremos cuando dejemos atrás las políticas de oscuridad de Donald Trump. Así que ganemos esto”.

Entre los oradores de la noche estuvieron los senadores que ayudaron a negociar un polémico pacto migratorio en el Congreso con sus contrapartes republicanos, que buscaba imponer a nivel legislativo duras restricciones al sistema de asilo y no ofrecía ninguna vía para legalizar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.

El senador Chris Murphy acusó al candidato presidencial republicano, Donald Trump, de “matar” el acuerdo bipartidista migratorio que incluía estrictas medidas de seguridad para la frontera. “Yo fui el senador demócrata que negoció ese proyecto de ley para asegurar la frontera con el presidente Biden y el vicepresidente Harris. Un republicano dijo que habría tenido un apoyo casi unánime si no fuera por Donald Trump. Trump mató ese proyecto de ley, y lo hizo porque sabía que si arreglábamos la frontera, perdería su capacidad de dividirnos, su capacidad de avivar las llamas del miedo sobre las personas que vienen de diferentes lugares”, dijo.

La senadora Catherine Cortez Masto defendió a Harris como una mujer dura con los criminales. “¿Quieren hacer que los criminales rindan cuentas? Así es Kamala Harris”, aseguró.

El asalto al Capitolio

El otro tema clave fue el asalto al Capitolio, que ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando una multitud, atizada por Trump, irrumpió en el recinto para tratar de evitar la certificación de la victoria de Joe Biden.

Pelosi fue clara y tajante: “Nunca antes un presidente de Estados Unidos había asaltado tan descaradamente los cimientos de nuestra democracia, había abrazado tan alegremente la violencia política, había traicionado tan voluntariamente su juramento de cargo. Fue él quien lo hizo. Y fuimos nosotros quienes defendimos la democracia”.

La aceptación de la candidatura vicepresidencial marcó la penúltima jornada de una convención que hoy cerrará Harris al aceptar la candidatura presidencial. Agencias

