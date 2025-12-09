Más Información
Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población
Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca
Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad
Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero
¿Qué es el Tratado de Aguas de 1944 entre México y EU por el que Trump amaga con imponer aranceles?; te explicamos
Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este martes la continuidad de los problemas técnicos en el recuento de votos de las elecciones generales del 30 de noviembre, aunque aseguró que los resultados, que se mantienen sin cambios desde la pasada medianoche con un 99.40% del escrutinio, no se vieron comprometidos.
Lee también Presidenta de Honduras denuncia “adulteración” de resultados electorales e injerencia de Trump
es/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]