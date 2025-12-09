La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este martes la continuidad de los problemas técnicos en el recuento de votos de las elecciones generales del 30 de noviembre, aunque aseguró que los resultados, que se mantienen sin cambios desde la pasada medianoche con un 99.40% del escrutinio, no se vieron comprometidos.

