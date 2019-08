Cubren de pintura blanca obra de Banksy sobre el Brexit

Un mural sobre el Brexit realizado por el afamado artista callejero Banksy apareció el lunes cubierto de pintura.

El costado de un edificio donde estaba una famosa pintura de un trabajador quitando una de las estrellas doradas de la bandera de la Unión Europea, que simbolizaba la inminente salida de Gran Bretaña del bloque comunitario, quedó cubierto de pintura blanca. Se colocó un andamio el fin de semana en el edificio ubicado en la ciudad portuaria de Dover, en el sur de Inglaterra.

De momento no está claro lo que ocurrió con el mural. La Godden Gaming Organization, que es propietaria del edificio, había dicho que estaba revisando las opciones para retirar, mantener o vender la obra.

Los correos enviados al representante de Banksy y al consejo local de Dover en busca de un esclarecimiento sobre la obra de arte no habían sido contestados el lunes, que es feriado en Gran Bretaña.

El legislador local Charlie Elphicke tuiteó que está “muy decepcionado por la desaparición del Banksy de Dover. Una declaración culturalmente icónica de nuestros tiempos”.



