Comienza en EU distribución de vacuna de Moderna contra Covid-19

La vacuna contra Covid-19, del laboratorio estadounidense Moderna, comenzó a ser distribuida este sábado en Estados Unidos, dijo un funcionario del gobierno.

La Agencia Estadounidense de Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció la noche del viernes la autorización de emergencia para esta vacuna, una semana después de hacer lo propio con el inmunizante del dúo estadounidense-alemán Pfizer/BioNTech.

"La distribución de la vacuna Moderna ya comenzó", dijo el general Gus Perna, responsable de la Operación "Warp Speed" del gobierno estadounidense para garantizar la entrega de la vacuna.

El sábado, las primeras dosis salieron de Bloomington, Indiana, donde se encuentra el centro de envasado de vacunas que Moderna subcontrató con la empresa Catalent.

"Los paquetes están siendo embalados y cargados hoy (sábado)", dijo Perna en rueda de prensa, aunque aclaró que FedEx y UPS recién el domingo comenzarán el envío a destino.

La vacuna de Moderna puede almacenarse a -20°C, mientras que la de Pfizer/BioNTech debe guardarse a -70°C, obligando a esta última a desarrollar recipientes específicos para su transporte.

Perna destacó que las condiciones de almacenamiento menos estrictas para el inmunizante de Moderna otorgan una mayor "flexibilidad para satisfacer las necesidades de las zonas rurales y de más difícil acceso".



@USArmy Gen. Gus Perna reminds us to stay vigilant in the fight against #COVID19 and urges Americans to wear a mask, wash your hands, and maintain social distancing. pic.twitter.com/6uHwYqB9ay

— Department of Defense (@DeptofDefense) December 19, 2020