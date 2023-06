El colombiano Sebastián Arias salvó a 25 perros de un incendio que consumió un taller de reciclaje en el distrito de La Victoria.

Vecinos salieron pese a las llamaradas, pero los 25 canes estaban atrapados en el techo de un edificio cercano. Arias, quien vive en la calle, en un puente cercano, subió al borde del balcón y comenzó a aventarlos.

Los lugareños colocaron un colchón y sábanas para que los animales cayeran; quienes estaban en la avenida Aviación aplaudieron el gesto.

El origen del siniestro pudo haber sido una falla eléctrica en la operadora de reciclaje, que operaba sin los permisos adecuados, mencionaron medios locales.

"Venía pensando en mi esposa"

Arias contó que iba pasando por el lugar y se dio cuenta del incendio y como había trabajado ahí sabía que estaban los perros en peligro.

“Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo también un hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”, narró.

Cuando casi acababa el rescate, “un perro ya se estaba quemando, ya su ropa estaba quemada, entonces lo que hice fue agarrarlo por el cuello y ahí sí lo agarré del hocico y lo lancé".

Agregó que busca a su esposa, aunque inicialmente le habían dicho que había fallecido, luego le informaron que la habían internado tras un presunto intento de suicidio. “No está confirmado, tengo demasiada gente buscándola, pero nadie me da respuesta”.



