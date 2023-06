Theodore J. Kaczynski, el "Unabomber", que mató a tres personas e hirió a 23 en una ola de bombardeos que se extendió desde 1978 hasta 1995, se suicidó en el centro médico de una prisión federal en Carolina del Norte la madrugada del sábado, según tres personas familiarizadas con la situación.

El medio The New York Times difundió que empleados de emergencia fueron llamados a la celda de Kaczynski a las 12:23 am en el Centro Médico Federal, según la Oficina Federal de Prisiones. Los intentos de revivirlo en la prisión y en una ambulancia no tuvieron éxito, y luego fue declarado muerto en un hospital cercano, dijeron las autoridades. Tenía 81 años.

El FBI fue notificado de su muerte. La Oficina del Médico Forense Jefe en Carolina del Norte confirmó en un correo electrónico que realiza autopsias de muertes en el centro médico federal en Butner, pero no ofreció un cronograma sobre cuándo se podría completar una para Kaczynski.

De acuerdo con el Times, "la muerte autoinfligida de otro recluso de alto perfil, cuatro años después de que el delincuente sexual acusado Jeffrey Epstein se ahorcara en un centro de detención federal de Manhattan, seguramente generará nuevas preguntas sobre la calidad de la seguridad, la supervisión y la atención médica en el problemático , sistema penitenciario federal con escasez crónica de personal".

Kaczynski, un matemático educado en Harvard, había declarado que su objetivo era provocar el colapso del orden social moderno a través de asesinatos selectivos.

Fue arrestado en 1996 en la pequeña cabaña en el oeste de Montana donde vivía, sin agua ni electricidad, y construyó muchos de los 16 paquetes bomba caseros que envió por correo a los objetivos; fue capturado después de que su hermano se pusiera en contacto con las autoridades, sospechando que podría estar detrás de una ola de misteriosos ataques que incluían colocar una bomba que habría derribado un vuelo de American Airlines si no hubiera fallado. Dejó un total de tres muertos y 23 heridos.

