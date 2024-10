Colombia no reconocerá resultados en Venezuela si no presenta actas electorales antes de investidura presidencial; mete presión Colombia y Brasil, que han intentado mediar en la crisis venezolana, no han reconocido la reelección de Maduro tras las elecciones del 28 de julio, ni tampoco el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia

Los Gobiernos de Colombia y Brasil han intentado mediar en la crisis que vive Venezuela desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la cuestionada victoria de Maduro. Foto: AP/Archivo