Unas 400 cigüeñas aparecieron muertas junto a un río de la región de Madrid, víctimas en principio de un foco de gripe aviar, según anunciaron las autoridades locales, que realizan ahora nuevos análisis para determinar la gravedad del virus.

"La Comunidad de Madrid está realizado nuevos análisis ante la aparición de un numeroso grupo de cigüeñas halladas muertas en el río Manzanares" a la altura del municipio de Getafe, en el área metropolitana de Madrid, según explicó la región en un comunicado.

Las autoridades ya habían detectado hace unos días un foco de "influencia aviar de baja patogenicidad" -lo que, según indican en la nota, no conlleva una obligación de notificación-, pero ante la "aparición de un grupo numeroso de ejemplares fallecidos" solicitaron nuevos análisis.

"En el supuesto de que se confirmen los resultados de alta patogenicidad" se reforzarán las medidas de vigilancia, explicaron.

El gobierno regional ya está aplicando, sin embargo, las medidas para este tipo de focos, que incluyen, por ejemplo, "la prohibición de la cría de patos y gansos junto con otras especies de aves de corral, la cría de aves de corral al aire libre, la limitación de visitas a instalaciones de crías o el control del suministro de agua para asegurar que no ha sido contaminado", detalló el comunicado.

La nota precisa que esta gripe "se podría contagiar a humanos a través de las mucosas, con un efecto similar al de la gripe estacional, si bien en Europa no se han constatado casos de transferencia por contacto directo". En el mismo sentido, "tampoco se puede adquirir por el consumo de productos derivados de las aves".

Esta temporada ya se han identificado más de 200 focos de gripe aviar en criaderos de aves de corral en Europa, lo que supone un nivel más alto que en años anteriores, aunque todavía lejos de los miles de puntos afectados durante el último pico epizoótico en 2022, cuando tuvieron que sacrificarse decenas de millones de aves de corral.

