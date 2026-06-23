Bogotá.— El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, llamó el lunes a la “calma” a sus seguidores tras las protestas contra el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella, y exigió al presidente electo no amenazarlo.

“Mi llamado es a guardar la calma y la tranquilidad, porque ese es nuestro talante. Mantengamos en este momento un comportamiento en este sentido ejemplar”, dijo Cepeda en rueda de prensa en Bogotá.

Asimismo, reiteró que reconocerá los resultados de la elección sólo después del escrutinio final, que puede tardar algunos días.

Abelardo de la Espriella encabeza la contienda por cerca de un punto porcentual —unos 251 mil votos—, luego de que casi todos los sufragios habían sido contabilizados el lunes.

Cepeda ha impugnado los resultados, aunque es poco probable que la revisión modifique la tendencia a favor de De la Espriella, quien gobernará a partir del 7 de agosto hasta 2030 y amasó apoyos con un discurso vehemente contra la izquierda, que llegó por primera vez al poder en 2022 con el actual presidente Gustavo Petro.

De la Espriella amenazó el domingo a Cepeda y a Petro. “Absténganse de desatar un incendio social. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles”, dijo. A Cepeda le dijo que “usted ya sabe lo duro que muerde el tigre”, aludiendo al apodo con que se conoce al ultraderechista. Cepeda respondió ayer. “A nosotros que no nos amenace. Se lo digo con toda claridad... No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”, aseguró.

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En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que espera “con ganas” poder trabajar con el presidente electo.

“¡Felicito a ‘El Tigre’!”, declaró en su plataforma Truth Social.

Agregó: “Espero con ganas trabajar para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países”.

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