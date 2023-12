Por 221 contra 212, la Cámara de Representantes formaliza la investigación con fines de destitución contra el presidente Joe Biden.

La votación salió adelante gracias a que todos los republicanos votaron a favor.

Con esta medida, los republicanos buscan fortalecer sus pesquisas y obligar a la Casa Blanca a entregar información requerida que hasta ahora, dicen, les han negado, señalando que las pesquisas no eran formales, al no haberse votado en la Cámara Baja.

Sin embargo, hasta ahora, los republicanos no han dado a conocer evidencias de que Biden haya incurrido en algún tipo de abuso de poder o fraude, en vinculación con los negocios de su hijo, Hunter Biden.

Parte de las razones por las que los republicanos decidieron llevar a cabo la votación fue que la Casa Blanca comunicó las comisiones del Congreso dirigidas por el Partido Republicano que dirigen la investigación que sus citaciones eran ilegítimas sin una votación formal de la Cámara para autorizar la investigación.

Los líderes republicanos subrayaron que formalizar la investigación no significa que la destitución del presidente sea inevitable.

"No vamos a prejuzgar el resultado de esto porque no podemos", dijo Johnson a los periodistas el martes. "No es un cálculo político. Estamos siguiendo la ley y somos el equipo del Estado de Derecho y me voy a atener a eso".

Inmediatamente después de la votación, el presidente Biden emitió un comunicado criticando a los republicanos por "perder el tiempo cuando hay tanto trabajo por hacer".

Se quejó de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, viajó a Washington para pedir la ayuda de Estados Unidos, pero que los "republicanos no harán nada para ayudar".

"Tenemos que solucionar la situación en nuestra frontera sur, y estoy decidido a tratar de arreglar el problema". Señaló que se requieren fondos para seguridad fronteriza y "los republicanos no harán nada para ayudar".

En cambio, agregó, "tras semanas de perder el tiempo tratando de hallar un nuevo presidente de la Cámara Baja y de tener que expulsar a sus propios miembros, los republicanos en el Congreso se van durante un mes sin hacer nada para resolver estos desafíos".

"En vez de hacer algo para mejorar las vidas de los estadounidenses, están enfocados en atacarme con mentiras"; subrayó que no hay "nada" que respalde las acusaciones que han lanzado en su contra. "El pueblo estadounidense se merece algo mejor".

