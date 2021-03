Brasil rompe récord de muertes diarias por coronavirus; reporta mil 641 decesos

La pandemia de coronavirus en Brasil continúa en plena fase de aceleración, con un nuevo récord de mil 641 muertos en las últimas 24 horas, informaron este martes fuentes oficiales.

El país sudamericano, con los hospitales de varios estados al borde del colapso, suma 257 mil 361 muertos de Covid-19, un balance superado solo por Estados Unidos, según datos del Ministerio de Salud.

El récord anterior databa del 29 de julio pasado, con mil 595 defunciones.

En los últimos siete días, el promedio es de mil 262 decesos diarios, una cifra que hasta febrero nunca había superado los mil 100.

En las últimas 24 horas se registraron además 59 mil 925 contagios, que desde el primer caso en febrero de 2020 ya totalizan 10.6 millones.

La pandemia en Brasil estuvo constantemente marcada por tensiones entre los gobernadores de la mayoría de los estados y el presidente Jair Bolsonaro, que minimizó la importancia de la crisis sanitaria, promovió aglomeraciones sin máscaras y se opuso a las medidas de confinamiento por sus impactos económicos.

La campaña de vacunación empezó a mediados de enero, con retraso frente a muchos países, y se vio interrumpida en muchas regiones por falta de dosis.

El repunte actual fue relacionado según expertos con las festividades de año nuevo y las celebraciones de carnaval que se realizaron en muchos lugares, pese a la prohibición de reuniones en los principales estados.

"Si no colaboramos con las autoridades y las autoridades no colaboran con nosotros, no conseguiremos controlar la enfermedad", dijo la neumóloga e investigadora Margareth Dalcolmo, de la Fundación Fiocruz, en declaraciones a la televisión GloboNews.

