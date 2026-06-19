[Publicidad]
El gobierno boliviano y la mayoritaria Central Obrera Boliviana (COB) firmaron este viernes un acuerdo para pacificar el país, tras más de seis semanas de protestas de sindicatos de campesinos y obreros que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Mario Argollo, máximo líder de la COB, señaló que "desde este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional" y que hay el "compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito".
El mandatario saludó el acuerdo, al afirmar que "el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar".
"Es el turno de Cuba”, dice Trump; afirma que la isla "tiene una propiedad agradable" y está en la mira
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs
[Publicidad]
Más información
Opinión
Bam Rodríguez, un fuera de serie
Universal Deportes
Mundial 2026: ¿Qué partidos de la Fase de Grupos se jugarán este fin de semana?
Nación
CNTE perfila fin de la huelga nacional tras bono; maestros comienzan a levantar plantón en CDMX
Estados
Fiscalía de Jalisco investiga agresión contra estudiante en Lagos de Moreno; fue golpeada y atropellada afuera de secundaria
Deportes
Partidos del Mundial 2026 en el Día del Padre: Horarios del 20 y 21 de junio y dónde ver EN VIVO
Deportes
Estados Unidos sigue imparable en el Mundial 2026: vence a Australia y ya está en dieciseisavos
Noticias
Revelan los sucios hábitos de Donald Trump que habrían enfurecido a Melania y tensado su matrimonio
Noticias
Alerta hoy por lluvias fuertes en CDMX y Edomex: advierten riesgo de inundaciones y granizo