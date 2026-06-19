El gobierno boliviano y la mayoritaria Central Obrera Boliviana (COB) firmaron este viernes un acuerdo para pacificar el país, tras más de seis semanas de protestas de sindicatos de campesinos y obreros que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Mario Argollo, máximo líder de la COB, señaló que "desde este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional" y que hay el "compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito".

El mandatario saludó el acuerdo, al afirmar que "el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar".

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gs