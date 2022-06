Académicos van con propuesta a la cumbre

Prestigiosos académicos de distintos países de Latinoamérica presentarán en la Cumbre de las Américas una serie de propuestas para recuperar la relación entre Estados Unidos y la región, superar el deterioro y enfrentar los desafíos más importantes que enfrenta América.

Estudiosos de las universidades Di Tella, de Argentina, Los Andes, de Colombia, y El Colegio de México dieron ayer a conocer el documento Las Américas en tiempos adversos: en busca de una agenda renovada, que propone 15 rutas para una agenda renovada entre EU y Latinoamérica y el Caribe.

El documento será presentado en la cumbre que inicia el 6 de junio en Los Ángeles.

“El talón de Aquiles de las Américas son las crecientes desigualdades crónicas en y entre nuestros países y al interior de nuestras sociedades del Norte y del Sur del continente. Cerrar estas brechas debería ser la meta y el sentido del proceso de cumbres hacia el futuro. La agenda imperativa es la social”, indica el texto, que señala que es crucial que la región trabaje unida para encarar los desafíos compartidos.

“El diálogo entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe está en uno de sus niveles más bajos desde el fin de la Guerra Fría”, señala el texto.

Los expertos marcan como asuntos urgentes e ineludibles de abordar en la relación regional, la desigualdad y la pobreza, la salud —cerrar las brechas sanitarias evidenciadas por la pandemia de Covid-19—, la asistencia humanitaria y la cooperación para el desarrollo.

Las desigualdades en América, alertan, “no podrán cerrarse sin una recuperación económica” basada en “un nuevo modelo de desarrollo socialmente inclusivo, ambientalmente sustentable, bajo en carbono y resiliente frente a la volatilidad internacional”, afirman. Democracia y derechos humanos, así como migración y seguridad, son asuntos prioritarios que “demandan replanteamientos”, consideran.

Incluso antes de empezar, la cumbre ha causado polémica por la decisión de EU de no invitar a Nicaragua y Venezuela. Sobre Cuba aún hay dudas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que esperará a conocer la lista de invitados para definir si asiste o no, tras advertir que “si no van todos”, él no acudirá. “No hay prisa, estamos muy cerca”, insistió.

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, confirmó su asistencia a la cumbre, mientras en EU se expresó confianza en que habrá una “sólida representación” de países en el evento.