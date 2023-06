Río de Janeiro.- El expresidente Jair Bolsonaro quedó inhabilitado este viernes ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y no podrá postularse para cargos públicos durante ocho años.

El proceso se basó en una demanda presentada por el Partido Democrático Laborista (PDT), que acusó al exjefe del Ejecutivo de deslegitimar sin pruebas la equidad del proceso electoral brasileño durante una reunión con embajadores celebrada en el Palacio de la Alvorada en julio de 2022, tres meses antes de los comicios en los que finalmente fue derrotado en segunda vuelta por Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la Ley Electoral, existe abuso de poder político cuando el imputado se aprovecha de su cargo y utiliza los bienes públicos para actuar con el fin de influir en el votante.

Con esta condena, Bolsonaro sólo podrá volver a presentarse a elecciones en 2030.

Estos son algunos de los ataques realizados por el expresidente durante la reunión que derivó en la condena en su contra.

"Sistema electoral tiene fallas"

“En Brasil no hay forma de seguir el conteo. No sé qué están haciendo los observadores externos aquí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a observar? Si el sistema tiene fallas, según el propio TSE, también es inaudito, según una auditoría externa solicitada por un partido político, en este caso el PSDB, en 2014″.

Bolsonaro se refería a un informe elaborado por el partido derrotado en la carrera presidencial de 2014 -el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)- y publicado en 2015, que afirma que no es posible auditar el sistema de votación de forma externa e independiente. El mismo documento, sin embargo, destaca que no se encontraron pruebas de fraude en las elecciones de 2014.

“Fraudes” en 2018

“Tenemos casi 100 videos de gente quejándose de que fueron a votarme y, de hecho, el voto fue para otra persona. Ningún video de alguien que fue a votar por el otro candidato y tal vez salió mi nombre”.

Los videos que menciona Bolsonaro comenzaron a circular en las redes sociales en las elecciones de 2018 y mostraban que, al teclear el número “1″ en la urna, el propio sistema completaba automáticamente con el número “3″, para supuestamente computar el voto por el entonces candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad. Sin embargo, las imágenes son falsas y fueron desmentidas por la Justicia Electoral, según un comunicado emitido por el Tribunal Regional de Minas Gerais (TRE-MG).

Jair Bolsonaro, en el aeropuerto Santos Dumont de Río de Janeiro. Foto: Tania Regio - Agencia Brazil

Según el texto publicado por el TRE de Minas, los videos “no muestran el teclado de la urna, donde una persona digita el voto”. El comunicado continúa: “No hay posibilidad de que la urna autocomplete el voto del votante”. El ente también publicó una explicación dada por un técnico de edición de video en ese momento, que muestra que hay dos clics en la urna antes de que aparezca la imagen del candidato del PT. El fraude en la imagen que se volvió viral se prueba porque hay dos ruidos de clic en el teclado —es decir, no habría habido solo un clic en el “1″—, lo que indica que el segundo número lo escribió otra persona.

En la reunión de julio de 2022, el expresidente también sugirió que hubo fraude en las elecciones de 2018, en las que debería haber sido, según él, electo en primera vuelta. A pesar de haber repetido este argumento en varias ocasiones, Bolsonaro nunca presentó pruebas del supuesto hecho.

“En septiembre de 2021, el ministro Barroso, mediante decreto, decidió invitar a algunas instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, a participar en una comisión de transparencia electoral. Las Fuerzas Armadas no se involucraron en este proceso, fueron invitadas. (…) Y, como fueron invitados, comenzaron a trabajar para presentar soluciones y sugerencias para que lo que sucedió en las elecciones de 2018 no volviera a suceder”, dijo.

Bolsonaro acusó persecución del Poder Judicial en su contra

Durante la reunión con los embajadores, Bolsonaro volvió a mostrar extractos de una investigación confidencial de la Policía Federal sobre un ataque de hackers sufrido por el TSE en 2018. En agosto de 2021, la Corte ya había presentado una notificación penal contra el entonces presidente por la filtración de un informe sobre redes sociales, lo que alimentó la retórica de que el expresidente sería víctima de persecución por parte del Poder Judicial.

“Entonces esta acusación de que filtré datos... La investigación, que es ostensible, no tiene ninguna clasificación confidencial. Es simplemente una acusación infundada, carece de base, de sustento legal. Es una acusación falsa. (…) Y si tuviera (clasificación de secreto) estaría mal porque cuando hablamos de elecciones viene a la mente la transparencia. Y el señor Barroso, también con el señor Fachin, empezaron a dar la vuelta al mundo criticándome, como si estuviera preparando un golpe con motivo de las elecciones. Es exactamente lo contrario de lo que está sucediendo”.

Invasión de hackers al TSE

“Los hackers permanecieron durante ocho meses dentro de las computadoras del TSE, con códigos fuente, contraseñas y muy cómodos dentro del Tribunal Superior Electoral. Y dice a lo largo de la indagatoria que podían cambiar los nombres de los candidatos, quitarle votos a uno y pasárselos a otro. En otras palabras, un sistema, según los documentos del TSE y la conclusión de la Policía Federal, es un proceso abierto a muchas formas de cambiar el proceso de votación”.

Aún sobre la invasión de hackers que tuvo lugar en 2018, Bolsonaro dijo que el episodio podría, según él, afectar el resultado de las elecciones de ese año. Según el TSE, la información es falsa. El tribunal aclara que el acceso al código fuente de las máquinas de votación electrónica no permite modificar los datos de los candidatos ni los números de voto.

“La Justicia Electoral no transmite datos tan importantes abiertamente en internet. Toda la información relativa a las elecciones circula en una red privada, que está completamente controlada por el TSE y a la que solo tienen acceso las personas y los sistemas autorizados. hacker tuvo cierto éxito accediendo a la red privada de Justicia Electoral, todavía no podría cambiar los datos electorales porque los datos están encriptados cuando la urna electrónica está cerrada, es decir, si intenta transmitir cualquier información adulterada, que no provienen directamente del correo electrónico de una urna, el sistema lo rechaza y no se suman los votos”, explica el TSE en un comunicado.

Voto electrónico y transparencia electoral

“Tenemos un sistema electoral que solo usan dos países en el mundo. En el pasado, algunos países intentaron usarlo, comenzaron a usar este sistema y se abandonó rápidamente. Repito: lo que queremos son elecciones limpias, transparentes, donde el elegido refleje realmente la voluntad de su población”.

Trabajadores electorales alistan máquinas de votación electrónica en Brasilia, el 19 de octubre de 2022. Las máquinas serían usadas en la segunda vuelta de las elecciones generales de Brasil.

En varias ocasiones, Bolsonaro subrayó que valoraba “solo elecciones limpias y transparentes”, algo que, de hecho, ya existe en el proceso electoral brasileño. El expresidente también difundió la información de que solo dos países en el mundo, además de Brasil, utilizan urnas electrónicas en los procesos electorales.

Sin embargo, según el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral Internacional (Idea), el voto electrónico es adoptado por al menos 46 naciones. Idea es una organización intergubernamental que apoya democracias sostenibles en todo el mundo y cuenta con 34 países miembros, incluidos Suiza, Portugal, Noruega, Australia y Canadá, además de Brasil.

También según Idea, 16 países han adoptado máquinas de votación electrónica con registro directo. Esto significa que no utilizan boletas de papel y, por lo tanto, registran los votos electrónicamente, sin ninguna interacción con las boletas.

Lee también Inhabilitan a Bolsonaro por abuso de poder en Brasil

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.