Sin Messi ni Cristiano: estos son los 3 futbolistas más caros de Qatar 2022

Menos de una semana queda para que comience el Mundial de Qatar 2022. Todo está listo, los convocados de las selecciones y las concentraciones con los equipos técnicos están a la orden del día. Solo queda esperar a que terminen de jugarse los amistosos, de cara a la competencia más importante de fútbol.

Kylian Mbappé

“Siempre un sueño jugar la competencia más grande con mi país”, es el epígrafe de una de las últimas fotografías que Kylian Mbappé ha colgado en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 73.2 millones de personas. El delantero del Paris Saint-Germain y la Selección de Francia, que en la imagen se lo ve besando la Copa del Mundo de la FIFA del Mundial de Rusia 2018, es el más caro del certamen.

El futbolista que en aproximadamente un mes cumplirá sus 21 años, tiene un valor estimado en el mercado deportivo de 3 mil 200 millones de pesos, según la información que provee el portal especializado Transfermarkt. El otro jugador que le sigue en valor más costoso, viene desde la Selección de Brasil y el Real Madrid.

Vinicius Jr.

“El proceso es largo, el trabajo es duro, pero vale la pena. Gracias por soñar conmigo. Familia, amigos y fans. [...] Nos vemos en Qatar”, fue parte de un mensaje que el delantero escribió en su cuenta de la red social de la camarita, donde acumula más de 24.3 millones de seguidores. Vinicius Jr. tiene 22 años e integrará por primera vez un plantel mundialista. Es el segundo más caro del torneo: está valuado en aproximadamente 2 mil millones de pesos.

Phil Foden

“Siempre es un honor ser llamado a la Selección de Inglaterra, pero esto es otra cosa, mi primera Copa del Mundo, [...] no puedo esperar”, ha sido el mensaje del volante ofensivo del Manchester City y de “The Team of the Rose”, Phil Foden. El futbolista de 22 años acudirá a su primera cita de este tipo y se posiciona como el tercero más caro del Mundial de Qatar 2022, ganando 800 millones de pesos.