La vida era perfecta para Raúl Jiménez.

Futbolista profesional, en Europa. Era la sensación del Wolverhampton y puntal en la Selección Mexicana.

Pero vino aquel momento, aquel juego entre el Arsenal y los Wolves en 2019. Raúl fue impactado en la cabeza por David Luiz. Fractura en el cráneo y nueve meses fuera.

Jiménez volvió como guerrero y, cuando parecía que recuperaba su forma futbolística para ser titular en el Mundial, llegó la pubalgia, un serio problema que lo puede dejar fuera.

Pero no se da por vencido: “Haré todo por volver, por estar en el Mundial”.

Algunos hablan de cuestiones catastróficas, que no volverá; otros son optimistas y aseguran que estará en su Mundial: “La intención es que me recupere lo antes posible. Me siento bien, mentalmente estoy concentrado en la rehabilitación; no he jugado, pero estoy haciendo lo que me toca para llegar”.

Sin embargo, el tiempo corre, las oportunidades disminuyen y la competencia se incrementa. Hay otros tres delanteros que quieren jugar la Copa del Mundo y uno sobrará.

Ese puede ser Jiménez. “No va a ser fácil esa cuestión, no me voy a dar por vencido, lo lucharé hasta el final. En los pasados Mundiales [Brasil 2014 y Rusia 2018], estuve algunos minutos en la cancha; hoy, quiero jugar todos, si es posible”, revela.Y si él no está, Rogelio Funes Mori, Henry Martín o Santiago Giménez tomarán su lugar. “Son buenos jugadores”, dice Raúl, “y la verdad es que les deseo mucha suerte...”.

