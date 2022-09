Qatar 2022, un Mundial con “baja graduación” de alcohol

Punto neurálgico para la afición de todo el mundo que irá a Qatar es la venta de alcohol.

Un día, se entiende que no habrá cómo tomar cerveza. Un día se entiende que sí. El alcohol circulará en el Mundial, pero con muchas restricciones.

Alfonso Zegbe, director ejecutivo de estrategia y diplomacia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y encargado del Centro México-Qatar en Doha, pone fin al debate, por ahora...



En primer lugar, “no se puede llevar alcohol a Qatar. Si quieres llevar tequila o mezcal, ahórratelo. Todo lo van a revisar y no podrá pasar ni una botella”. Las reglas de venta y consumo no han cambiado.

“Hay zonas donde se venderá alcohol: En la Fan Zone, tres horas antes de los juegos, y después de los partidos en la misma Fan Zone. Y algo claro: En el estadio no se vende alcohol. Los que tengan suites tendrán ahí su dotación, pero nada más... Y a ciertas personas”, aclara Zegbe, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

-

—Pero las últimas informaciones hablan de venta de cerveza en los estadios...

—Sí, pero es sin alcohol.

Se podrá consumir, con moderación, en “hoteles y restaurantes. Y no se podrá hacer en espacios públicos. No lo hagan, no lo intenten, porque pueden meterse en problemas”.

También, salió a la luz el tema de sí se podría viajar a Qatar aunque no se tuviera boleto para los estadios. Los detalles de esto están por confirmarse.