El sueño habría sido tan bonito que el final resulta cruel para Ucrania, que cayó 1-0 con un gol en su propia portería contra Gales para perder su boleto rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los ucranianos tuvieron una muy buena actuación sobre el campo, que de haber acabado en victoria no habría sorprendido a nadie. Pero si algo tienen de qué arrepentirse, es de las oportunidades falladas frente a Wayne Hennessey, portero convertido en héroe de los 'Dragones Rojos' después de haber detenido claras ocasiones.

La tristeza era evidente. Las caras largas y lágrimas de los futbolistas ucranianos que se dirigían hacia su gente reflejaba la decepción de no poder darles una alegría en estos tiempos tan complicados debido al conflicto bélico que tienen con Rusia.



Es por eso que después del partido, el entrenador de la selección Oleksandr Petrakov mandó un mensaje a toda Ucrania, “Creo que hicimos todo lo que pudimos, pero realmente quiere que la gente de Ucrania recuerde a nuestro equipo por nuestros esfuerzos. Quiero disculparme por no marcar, pero esto es deporte. Así es como sucede y simplemente no, no tengo palabras. No sé que decir”, manifestó de manera emotiva.

Ademá de pedir que se recuerde a sus jugadores por dar su máximo esfuerzo en este intento de ir a Qatar, el director técnico sabe que la situación de la guerra afecta en lo anímico a todos sus jugadores, “Ustedes saben lo que está pasando en Ucrania ahora. Tenemos una guerra en todo el país. Tenemos niños y mujeres muriendo diario. Nuestra infraestructura ha sido totalmente arruinada por los bárbaros rusos”, finalizó.