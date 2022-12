Raheem Sterling se perdió el partido de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 con Inglaterra. Horas antes del compromiso ante Senegal, la selección anunció, en sus redes sociales, que el extremo titular no estaría disponible por un asunto familiar.



Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE

— England (@England) December 4, 2022