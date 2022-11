El Mundial de Qatar dio su puntapié inicial con la victoria de Ecuador sobre el país anfitrión y a su vez, también visibilizó la primera polémica en el certamen: la prohibición de bebida alcohólica en los estadios, un punto que se definió sobre la marcha y generó el descontento de Budweiser, la marca de cerveza que patrocina este evento que incluye la participación de 32 naciones en el país de Medio Oriente.

“Tras las conversaciones entre el país anfitrión y la FIFA, se tomó la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas a los aficionados en lugares autorizados y los Fan Fest, eliminando los puntos de venta de cerveza de los perímetros de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar”, sintetizó la empresa en un comunicado oficial.



Sin poder comercializar una incontable cantidad de mercadería que llegó a Qatar, la compañía estadounidense solamente podrá vender la denominada “Bud Zero”, la cual no contiene alcohol y a raíz de ello, a modo de protesta, creó una ingeniosa campaña que generó mucha repercusión en las redes sociales.

Al pagar un monto cercano a los 100 millones de euros para tener un patrocinio exclusivo en los mundiales, Budweiser, a través de su cuenta oficial de Twitter, posteó: “Nuevo día, nuevo tuit. El país ganador obtiene los brotes. ¿Quién los conseguirá?”.



New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022