El domingo comenzó la Copa del Mundo 2022 en Qatar con el partido inaugural entre el país anfitrión y Ecuador. Sin embargo, todos esperan el debut de las dos leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.



Antes del silbatazo inicial, la página estadounidense Bleacher Football publicó un video con las grandes estrellas que participarán en la Copa del Mundo pero con una particularidad: los futbolistas están animados como los juguetes de la famosa película Toy Story.



THE WORLD CUP IS HERE.

Time to play pic.twitter.com/zULYIdKfud

