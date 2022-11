Qatar 2022: Lautaro Martínez que Argentina "le jugará a la contra a México"

Lautaro Martínez, delantero de la Selección de Argentina, es consciente de que contra México se juegan mucho.

Prácticamente se juegan su futuro en la Copa del Mundo. Por eso Lionel Scaloni y su equipo se han puesto a analizar al cuadro de Gerardo Martino y ya vieron su debilidad: “Le jugaremos a la contra a México”.

El atacante del Inter de Milán, se abrió de capa al hablar sobre lo que han estudiado de la Selección Mexicana: “Los hemos analizado, hemos visto mucho material sobre cómo defiende y cómo ofenden”, dijo en rueda de prensa.

Siendo más profundo, Lautaro dijo: “Ellos atacan mucho y si nosotros logramos defender bien y salir en contra como lo hicimos unos años atrás los podemos lastimar”.

Asegura que el Tricolor, “tiene mucha pelota, juega con mucha gente abierta y eso nos hará el campo largo y debemos de contrarrestar eso para aprovechar nuestras ocasiones”.

El más reciente juego entre Argentina y México fue en septiembre del 2021, con triunfo de 4-0 en juego amistoso disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Y tres de esos cuatro goles, fueron de Lautaro.

En la interna del grupo, no se tiene contemplado perder: “No, no se ha hablado de eso. No hay presión porque confiamos en el trabajo, en lo que estamos haciendo. Hace un día y medio estamos pensando en México, sólo eso está en la cabeza”.