Qatar 2022: la selección top que vive momentos de tensión en el Mundial

El Mundial de Qatar 2022, como todas las ediciones del certamen, ha traído sorpresas y descontentos tanto de aficionados como de los mismos jugadores de los equipos. Uno de los casos es el de la Selección de Bélgica, en donde la “generación dorada” está atravesando una crisis que terminó de evidenciarse en el partido frente a Marruecos.

Dicho partido por la segunda jornada del Grupo F terminó con un resultado de 2-0, positivo para los dirigidos por Walid Regragui. La derrota de los belgas puso de manifiesto algunos roces dentro del plantel, que también se venían percibiendo en el anterior encuentro deportivo. Tras las declaraciones de De Bruyne acerca de que no son favoritos a ganar la Copa del Mundo, le siguió su reproche en la cancha a Alderweireld.

“Somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo, [...] atacamos mal porque también somos demasiado viejos en ataque”, fue parte de lo que dijo en la previa de los partidos, según The Guardian. Por otra parte, según L’Equipe, este lunes ha tenido lugar una “reunión de crisis” entre los ejecutivos de la Federación belga y Roberto Martínez para limar asperezas.

Según el medio francés, hay futbolistas que no tienen una buena relación: “Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois llevan años sin hablarse por motivos privados. Michy Batshuayi y Romelu Lukaku tampoco son mejores amigos. Eden Hazard y Leandro Trossard no se hablan”. Frente a este escenario, el director técnico ha salido a poner paños fríos a la situación, en diálogo con RTBF, diciendo: “Sí, hay tensiones en el grupo. Es natural. Los jugadores han estado evolucionando juntos durante mucho tiempo. Es como en una familia. [...] Esta es la primera vez que nos encontramos en este tipo de situación. Nunca hemos perdido por 2 goles en un Mundial”.



La conferencia de prensa de Courtois y Hazard

Quienes también pidieron hablar en conferencia de prensa fueron Thibaut Courtois y Eden Hazard, quienes negaron problemas dentro de la Selección de Bélgica y dejaron claras sus posturas. Por un lado, el delantero del Real Madrid mencionó que no hubo peleas, que tuvieron una reunión para decirse lo que pensaban y que están unidos. Además, mencionó: “No creo que vaya a ser mi último partido con la selección, creo que vamos a ganar y vamos a llegar muy lejos".

Luego fue el turno del portero belga que manifestó: “Yo fui el primero en entrar en el vestuario. Estaba muy enojado. Pasé allí 20 minutos y no pasó nada. El entrenador habló un momento y eso fue todo. El problema es que se dicen demasiadas mentiras”. La declaración termina de aclarar que no hubo un pleito como se dijo luego del partido, ni muchos menos agresiones físicas. Respecto de lo que dijo De Bruyne, Thibaut dejó claro que la edad no es condicionante de un mal desempeño: “Mira el Madrid, tiene a Modric, Benzema... Yo creo que una buena mezcla de experiencia y juventud es positiva. Tenemos que mejorar, [...] Vamos a trabajar en eso. Estoy convencido de que podemos ganar a Croacia, aunque es un equipo muy fuerte".

Frente a este panorama aclarado, los belgas tendrán que ganar como sea frente a Croacia en la última jornada de la fase de grupos, para no depender de resultados ajenos. El partido se disputará en el estadio Ahmed bin Ali Stadium y los dirigidos por Roberto Martínez tendrán que mostrar verdaderamente que son un equipo como dicen y que pueden unir fuerzas y habilidades para pasar a la siguiente ronda.