Faltan pocas semanas para el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y muchos detalles ya comienzan a cerrarse. Por ejemplo, se presentó el himno e introducción oficial para el torneo de futbol más importante del planeta.



Fue a través de las redes sociales como se dio a conocer la cortinilla oficial que tendrán cada uno de los partidos del Mundial, “Prepárense para ver mucho de esto en un par de semanas”, fue lo que escribió la cuenta oficial de la Copa del Mundo.



Get ready to see plenty of this in a couple of weeks pic.twitter.com/PWtA0y2DhE

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 1, 2022